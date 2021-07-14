Котировки нефти останутся в диапазоне $75-77/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти останутся в диапазоне $75-77 за баррель Brent в ближайшее время, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть Brent во вторник смогли подняться выше $76/барр. Однако эксперты банка считают, что это краткосрочный подъем, поскольку в центре внимания остается ситуация со спросом. Несмотря на комментарии МЭА о том, что рынок нефти ждет дефицит предложения, прогноз по росту спроса на этот год остался неизменным, а в качестве основной угрозы выделена ситуация с COVID-19.

"Статистика от API вышла без особых сюрпризов: запасы сырой нефти сократились на 4,1 млн барр., запасы бензинов - на 1,5 млн барр. Запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн барр. В среду в фокусе отчет Минэнерго США, который будет важным для оценки спроса на нефтепродукты и уровня добычи нефти в стране. Нефть Brent останется в пределах $75-77/барр.", - указывают аналитики ПСБ.

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