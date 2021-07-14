Рубль в среду продолжит торговаться в пределах 73,5-75,5 руб./$1 - ПСБ

Рубль в среду продолжит торговаться в пределах 73,5-75,5 руб./$1,говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты банка напоминают, что по итогам торгов во вторник рубль подорожал до 74,3 руб./$1 и до 87,5 руб./EUR1. "Поддержку российской валюте оказал уверенный рост нефтяных цен. Валюты развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно, а валюты развитых стран снижались по отношению к доллару. В среду с утра рубль сохраняет стабильность благодаря высоким нефтяным ценам. Ожидаем, что рубль останется в диапазоне 73,5 - 75,5 руб./$1", - отмечают они.

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