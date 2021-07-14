Рубль может укрепиться до 73 руб./$1 к концу недели - Sber CIB

Рубль может укрепиться до 73 руб./$1 к концу недели, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Рубль находится у отметки 74,3 руб./$1, но к концу недели может укрепиться до 73 руб./$1- экспортёрам предстоят крупные дивидендные выплаты, перед которыми они будут продавать валюту", - отмечают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть к утру среды выросли до $76 за баррель благодаря новостям о сокращении запасов нефти и бензина в США. Это может помочь российским акциям начать торги ростом. Если официальная статистика подтвердит снижение запасов нефти и бензина в США, то цены на нефть могут еще немного вырасти - до $76,6 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

Также они напоминают, что в среду вечером выйдут данные по недельной инфляции в России. Если она окажется ниже 0,1%, то доходность рублевого долга может снизиться до конца недели.

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