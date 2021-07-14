Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- В США продолжается сезон отчётности: результаты представят Bank of America, Wells Fargo, Citigroup.

- В России выйдет еженедельная статистика по инфляции.

- В США будут опубликованы индекс потребительских цен, официальные данные по запасам углеводородов в хранилищах и Бежевая книга ФРС.

- В Палате представителей Конгресса США будет представлен доклад по денежно-кредитной политике.

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