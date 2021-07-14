Старт торгов акциями РФ в среду пройдет с понижением на 0,5-1,0% - "Алго Капитал"

Старт торгов акциями РФ в среду пройдет с понижением на 0,5-1,0%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,0%, в районе 3840-3860 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3870, 3890 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно просядет в связи с дивидендным разрывом в акциях "Газпрома". Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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