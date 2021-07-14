Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, со снижения - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, со снижения, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Это связано, по мнению Карпунина, с предстоящим дивидендным гэпом в акциях "Газпрома", доля в индексе которых составляет 15,7%. С падения начнут сессию и акции ВТБ и АФК "Система". В сумме они отнимут у индекса Мосбиржи примерно 0,6-0,7%.

"Взгляд на ближайшие перспективы российского рынка преимущественно нейтральный. По индексу Мосбиржи снизу предлагаем следить за областью 3765-3775 пунктов. Эти рубежи отделяют рынок от более глубокой коррекции в сторону нижней границы растущего тренда на 3690-3700 пунктов. Наверху среднесрочные ориентиры находятся около круглой отметки 4000п, однако в ближайшие сессии такой подъем маловероятен", - отмечает эксперт BCS Express.

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