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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятен скачок цены нефти выше $77/барр. в 2022г после охлаждения рынка во 2П21 - "Инвестиционный банк Синара"
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13 июля 2021 года 18:13

Вероятен скачок цены нефти выше $77/барр. в 2022г после охлаждения рынка во 2П21 - "Инвестиционный банк Синара"

Вероятен скачок цены нефти выше $77 за баррель Brent в 2022г после охлаждения рынка во II полугодии 2021г, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара".

Эксперты банка напоминают, что в 1П21 нефтяные котировки продемонстрировали впечатляющее ралли более чем на 50%, обусловленное ростом спроса, консервативной политикой ОПЕК+ и позитивным настроем рынка. Они полагают, что трейдеры недооценивают имеющиеся свободные производственные мощности и переоценивают будущие темпы восстановления спроса. Как следствие, ожидается охлаждение цен в 2П21. В то же время аналитики инвестбанка позитивно смотрят на цены в среднесрочной перспективе в свете значительной нехватки инвестиций в сектор в последнее десятилетие.

"Мы также считаем несущественной вероятность прекращения роста спроса, по крайней мере, до 2030г Мы допускаем вероятность возникновения структурного дефицита нефти на рынке после 2022г, который может толкнуть цены на нефть сорта Brent выше недавнего пика в $77 за баррель, создавая еще более благоприятную для российских нефтегазовых компаний конъюнктуру", - указывают стратеги инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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