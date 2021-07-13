.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятен скачок цены нефти выше $77/барр. в 2022г после охлаждения рынка во 2П21 - "Инвестиционный банк Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 июля 2021 года 18:13
Вероятен скачок цены нефти выше $77/барр. в 2022г после охлаждения рынка во 2П21 - "Инвестиционный банк Синара"
Вероятен скачок цены нефти выше $77 за баррель Brent в 2022г после охлаждения рынка во II полугодии 2021г, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара". Эксперты банка напоминают, что в 1П21 нефтяные котировки продемонстрировали впечатляющее ралли более чем на 50%, обусловленное ростом спроса, консервативной политикой ОПЕК+ и позитивным настроем рынка. Они полагают, что трейдеры недооценивают имеющиеся свободные производственные мощности и переоценивают будущие темпы восстановления спроса. Как следствие, ожидается охлаждение цен в 2П21. В то же время аналитики инвестбанка позитивно смотрят на цены в среднесрочной перспективе в свете значительной нехватки инвестиций в сектор в последнее десятилетие. "Мы также считаем несущественной вероятность прекращения роста спроса, по крайней мере, до 2030г Мы допускаем вероятность возникновения структурного дефицита нефти на рынке после 2022г, который может толкнуть цены на нефть сорта Brent выше недавнего пика в $77 за баррель, создавая еще более благоприятную для российских нефтегазовых компаний конъюнктуру", - указывают стратеги инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
14 июля 2021 года 15:16
Цена золота может проверить на прочность уровень поддержки $1800 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB Андрей Чернышев. Эксперт напоминает, что во вторник на рынке золота наблюдался боковой тренд - цены завершили день вблизи уровня открытия, т. е. около отметки $1805 за унцию. При этом по... читать дальше
.14 июля 2021 года 14:50
Бумаги "Магнита" и X5 Retail Group по-прежнему выглядят дешево, полагают аналитики Sber CIB. "Обе компании торгуются со средним коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA на 2021 год" на уровне 6x, что предполагает дисконт более 40% к аналогам как с развитых, так и развивающихся рынков. Мы... читать дальше
.14 июля 2021 года 14:31
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4340-4400 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового... читать дальше
.14 июля 2021 года 14:08
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $92 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: $62, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что в среду, 14 июля,... читать дальше
.14 июля 2021 года 13:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАла" с целью 57,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "РусАл"... читать дальше
.14 июля 2021 года 12:42
Российский рынок акций отличается от других развивающихся рынков повышенной дивидендной доходностью, и реинвестирование дивидендов должно оказывать на динамику фондовых индексов РФ большее позитивное влияние относительно прочих Emerging Markets, говорится в аналитическом материале эксперта BCS... читать дальше
.14 июля 2021 года 12:12
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции X5 Retail Group с целью 3152 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представит свои операционные результаты за 2К21 в пятницу, 16 июля. Мы ожидаем увидеть ускорение роста чистой розничной выручки по сравнению с предыдущим... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:47
"Акрон" остается дорогой компанией относительно аналогов, несмотря на существенно более низкую ликвидность, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Рекордные объемы производства товарных удобрений, о которых сообщил "Акрон", в сочетании с хорошей ценовой конъюнктурой окажут... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:16
Котировки нефти остаются выше $76 за баррель Brent, диапазон $74-78 за баррель выглядит справедливым с учетом существующих рисков, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Специалисты МЭА по-прежнему ожидают, что рост спроса в 2021г составит 5,4 млн б/с, и в 2022г... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:52
Котировки нефти останутся в диапазоне $75-77 за баррель Brent в ближайшее время, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Цены на нефть Brent во вторник смогли подняться выше $76/барр. Однако эксперты банка считают, что это краткосрочный подъем, поскольку в центре внимания остается ситуация со... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.