"Велес Капитал" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 274 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "НЛМК" с целевой ценой 274 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"НЛМК" представил сильные операционные результаты за 2К21г. Однако мощный рост цен реализации и достойные продажи будут частично нивелированы введением экспортных пошлин практически на все виды стальной продукции с августа 2021 г. и снижением внутренних цен на сталь в связи с перераспределением части экспортных поставок на российский рынок. На наш взгляд, пошлины носят временный характер, и с 2022г будет введен более гибкий и щадящий механизм изъятия части прибыли металлургической отрасли. Несмотря на среднесрочный негатив, мы считаем, что в долгосрочной перспективе акции металлургов по-прежнему привлекательны и подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "НЛМК" с целевой ценой 274 руб.", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Сучков.

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