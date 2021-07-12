Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- торговый баланс Китая в июне (06:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен Германии в июне (09:00 МСК);

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11:00 МСК);

- встреча министров финансов ЕС (13:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в июне (15:30 МСК);

- операционные результаты "НЛМК" за 2К21;

- акции АФК "Система" и "Газпрома" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- квартальные результаты Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Pepsi Co.

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