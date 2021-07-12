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12 июля 2021 года 18:46
Спрос на золото и серебро не будет расти в краткосрочной перспективе - Julius Baer
Спрос на золото и серебро со стороны инвесторов в защитные активы, скорее всего, не будет расти в краткосрочной перспективе, считает руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке. На взгляд эксперта, на рынках золота и серебра продолжается диапазонная торговля, что говорит о том, что инвесторы в защитные активы не обеспокоены быстрым распространением "Дельта"-варианта коронавируса. "Мы разделяем эту точку зрения и считаем, что внимание рынков переключилось на будущее кредитно-денежной политики США, а меняющиеся ожидания по повышению процентных ставок вызывают краткосрочные колебания цен", - отмечает аналитик банка. По мнению Менке, в среднесрочной и долгосрочной перспективе наибольшее значение имеют экономические перспективы, что приведет к дальнейшему ослаблению спроса на защитные активы и некоторому снижению цен. В то время как стремительное распространение "Дельта"-варианта все чаще попадает в заголовки, на финансовые рынки это не производит впечатления. "Более того, к запасам физического золота и серебра, которые мы предпочитаем использовать в качестве индикатора спроса на защитные активы, не было зафиксировано никакого притока в течение последних нескольких недель, - отмечает эксперт банка. - Мы разделяем эту точку зрения и ожидаем, что восстановление экономики продолжится. Даже несмотря на возможные региональные заминки, масштабное экономическое влияние "Дельта"-варианта, по нашему мнению, маловероятно. Следовательно, спрос на золото и серебро со стороны инвесторов в защитные активы скорее всего не будет расти в краткосрочной перспективе. Мы считаем, что рынки золота и серебра фокусируются на будущем кредитно-денежной политики США, нежели чем на COVID-19". Менке полагает, что что рынки попали в условия, схожие с 2013, 2014 и 2015 годами. Тогда краткосрочная волатильность цен была вызвана главным образом колебаниями настроений на рынке, которые улучшались или омрачались в зависимости от решений Федерального Резервной Системы по реализации кредитно-денежной политики. Ожидание скорого повышения процентной ставки негативно влияло на цены, в то время как возвращающаяся сдержанность центрального банка способствовала их подъему, хоть и недолгому. "Это происходило в рамках общего спада, пока экономика США оставалась в режиме восстановления, похожего на тот, что мы наблюдаем сегодня. Спрос на защитные активы был под давлением. Следовательно, мы ожидаем, что дальнейшее сокращение спроса на защитные активы обусловит более низкие цены на драгоценные металлы, в большей степени на серебро", - прогнозирует Менке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-АНАЛИТИКА
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