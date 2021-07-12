Валютный курс может возвратиться в диапазон 72-74 руб./$1 на этой неделе - BCS GM

Валютный курс может возвратиться в диапазон 72-74 руб./$1 на текущей неделе, если данные по американской инфляции покажут ее замедление, полагает эксперт BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"Ключевым событием предстоящей недели станет публикация данных по инфляции в США 13 июля. В случае сохранения высокого инфляционного давления в США можно ожидать новой волны укрепления доллара и ухода инвесторов от риска - это будет плохой новостью для рубля, который может выйти в коридор 75-77 руб./$1. Однако, если данные по американской инфляции покажут ее замедление, мы можем увидеть стабилизацию на рынках: при таком сценарии курс рубля может возвратиться в прежний коридор 72-74 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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