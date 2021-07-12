Ожидаемая сильная отчетность банков США поддержит рынок - Сбер Управление Активами

Ожидаемая сильная отчетность банков США поддержит рынок, полагает старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами Максим Кондратьев.

Эксперт напоминает, что на этой неделе в США начинается сезон отчетностей. По традиции первыми объявляют результаты банки.

"Отчетность американских банков во втором квартале, вероятно, будет сильной. Возможен дальнейший роспуск резервов в розничных кредитных портфелях, созданных в прошлом году, поскольку ухудшение кредитного качества заемщиков из-за кризиса не было таким серьезным, как ожидалось. Некоторый позитивный эффект на чистый процентный доход банков может оказать рост долгосрочных процентных ставок в первой половине этого года, что, впрочем, будет нивелировано их снижением и ростом краткосрочных ставок уже в третьем квартале", - отмечает Кондратьев.

Также, вероятно, сильными будут результаты инвестиционно-банковского направления, полагает эксперт. "Здесь ожидается высокий по историческим меркам уровень выручки от трейдинга, андеррайтинга и M&A advisory. Подразделения банков Asset management и Private banking являются бенефициарами роста рынков и продолжающегося притока активов под управление. Результаты существенно выше консенсусных ожиданий могут оказать поддержку рынку в целом", - прогнозирует стратег Сбер Управление Активами.

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