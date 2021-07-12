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12 июля 2021 года 15:17
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА", "Северсталь" и "Русал", говорится в комментарии инвесткомпании. Прочно удерживает место в топ-5 "Газпром". Катализаторы для бумаги: улучшение консенсуса по прибыли за 2021г и завершение строительства Северного потока - 2 (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля. Остается в фаворитах остается ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Перспективы сильных результатов за 2021г, а также ожидания коэффициента дивидендных выплат за этот год на уровне 50% могут привлечь внимание инвесторов к бумаге, которая все еще торгуется на низком уровне, отмечают эксперты. Ближайший катализатор - релиз результатов за 2К21 по МСФО в августе. "АЛРОСА" занимает лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. По мнению Rapaport, дефицит предложения в США и хорошие розничные продажи поддерживают оптимизм на рынке. Объемы предложения в Бельгии также по-прежнему ограничены, хотя спрос на большинство категорий камней остается стабильным. Настроения в Индии остаются позитивными на фоне сохранения высокого спроса в США и Китае. Между тем, несмотря на дефицит бриллиантов на рынке, уровень производства в Индия все еще ниже производственных мощностей из-за недавней вспышки пандемии в стране. "Таким образом, при сохранении дисбаланса на алмазных рынках мы считаем рост цен на алмазное сырье единственным выходом. Мы считаем, что финансовые результаты компании во 2К21 будут хорошими, что поддержит акции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - заключают аналитики BCS Express. "Северсталь" планирует значительно снизить августовские цены на г/к прокат для внутреннего рынка, по данным ФАС, но деталей пока нет. Это совпадает с точкой зрения стратегов BCS Express, что локальный рынок стали может также оказаться под давлением из-за экспортных пошлин, которые вступают в силу с августа. Тем не менее, они ожидают, что внутренние цены на сталь в России будут относительно стабильными в среднесрочной перспективе после просадки на фоне негативных настроений на рынке. "Даже при снижении российских экспортных и внутренних цен на сталь на 10-15% относительно текущих уровней, по нашему мнению, инвестиционный кейс Северстали будет привлекательным, благодаря дивидендной доходности 23-25% годовых и сохраняющейся фундаментальной недооцененности компании. Таким образом, мы видим потенциал дальнейшего роста котировок", - указывают аналитики. "Русал" - лидер в мировом производстве алюминия. Согласно прогнозу UC Rusal, спрос на алюминий должен вырасти на 6,1% г/г в 2021г до 67,8 млн т, что также выше допандемического уровня 65 млн т в 2019г и должно стать фактором среднесрочной поддержки для цен на металл. Кроме того, цены на алюминий на LME выросли на 11% во 2К21 и на 23% с начала года. "Следует отметить, что недавно введенные в России экспортные пошлины на сталь и некоторые цветные металлы могут негативно повлиять на финансовые результаты UC Rusal больше, чем на других игроков сектора: по нашим оценкам, новые пошлины могут съесть до 8% от чистой прибыли по M2M и около 3% от оценки компании. Тем не менее этот фактор уже должен быть полностью отыгран. На наш взгляд, высокоприбыльный алюминиевый бизнес UC Rusal обеспечит хорошие результаты за I полугодие 2021г по МСФО, что должно поддержать акции компании в среднесрочной перспективе", - прогнозируют эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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