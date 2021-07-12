"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 280 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 218 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что введение временных экспортных пошлин окажет негативное влияние на результаты компании, однако текущее снижение финансовых показателей частично будет компенсировано более высокими ценами на продукцию "НЛМК".

"С точки зрения теханализа бумага скорректировалась к сильному уровню поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 280 рублей. При покупке на 20% и выставлении стоп-заявки на уровне 218 рублей риск на портфель составит 1,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - указывают аналитики "Финама".

Группа НЛМК (НЛМК) - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив - Новолипецкий металлургический комбинат.

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