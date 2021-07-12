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12 июля 2021 года 14:11
Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4330-4380п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 4330-4380 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему движется в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил рывок до нового исторического максимума. Уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для "быков". Индикатор MACD поддерживает покупателей. Впрочем, обращаем внимание, что на недельном графике по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция, поэтому риск коррекции присутствует", - отмечает аналитик Эркен Кичибаев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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