Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4330-4380п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 4330-4380 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему движется в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил рывок до нового исторического максимума. Уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для "быков". Индикатор MACD поддерживает покупателей. Впрочем, обращаем внимание, что на недельном графике по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция, поэтому риск коррекции присутствует", - отмечает аналитик Эркен Кичибаев.

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