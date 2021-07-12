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12 июля 2021 года 13:43
Акции Virgin Galactic могут подняться выше $62,8 - "Фридом Финанс"
Акции Virgin Galactic Holdings Inc. могут подняться выше $62,8, полагает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Virgin Galactic (SPCE) в воскресенье отправила корабль Unity в 22-й испытательный полет. Он стал четвертым суборбитальным пуском и первым полетом Virgin с полным экипажем (из шести человек на борту), а также первым для основателя компании Ричарда Брэнсона. Для инвесторов важно, что этот запуск фактически отодвинул на второй план подобный проект Blue Origin основателя Amazon (AMZN) Джеффа Безоса, который планирует осуществить суборбитальный космический полет на борту космического корабля New Shepard 20 июля. Обе компании конкурируют за будущих клиентов в сфере космического туризма", - отмечает Миронюк. На взгляд эксперта, Брэнсон фактически не оставил Безосу шансов перенести полет на более ранний срок, запланировав воскресный пуск прямо перед полетом основателя Amazon. Хотя в воскресенье британский миллиардер снова подчеркнул, что не рассматривает текущую ситуацию как космическую гонку. "После более чем 16 лет исследований и испытаний Virgin Galactic стоит в авангарде новой коммерческой космической индустрии, которая должна открыть космос для человечества", - заявил Брэнсон. Этот запуск увеличит продажи билетов для полета на корабли Unity серии SpaceShip. На пресс-конференции в Лондоне британский предприниматель сказал, что место на борту его нового космического корабля Virgin Galactic обойдется клиентам в $200 тыс., хотя ранее речь шла о $250 тыс. "Для котировок компании важна динамика продаж билетов: более 600 человек уже забронировали места. Благодаря эффективным маркетинговым мероприятиям Virgin Galactic удастся привлечь новых инвесторов. В воскресенье Брэнсон объявил о благотворительном розыгрыше в пользу Space for Humanity. Два победителя присоединятся к одному из первых коммерческих рейсов. Ожидаем, что котировкам SPCE удастся закрепиться выше $62,8 за акцию", - указывает аналитик "Фридос Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-КОСМОС-КОМПАНИИ-АНАЛИТИКА
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