Рубль на текущей неделе может укрепиться до 74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль на текущей неделе может укрепиться до 74 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль на минувшей неделе существенно рос, в моменте достигая 75,3 руб./$1 - максимума за 2 месяца. В пятницу курс снизился, но сегодня он растет на 0,4% и находится около 74,6 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. На рубль негативно влияет снижение спроса на рисковые активы и ухудшение долгосрочной стабильности сделки ОПЕК+. Динамика курса и на этой неделе во многом будет определена именно состоянием глобального спроса на рисковые активы. Впрочем, локально рубль может поддержать продажа валютной выручки фирмами-экспортерами для подготовки к выплате дивидендов, которая может увеличиться на этой неделе. На этом фоне в течение недели курс USD/RUB может попробовать снизиться в сторону 74 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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