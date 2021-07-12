Цена золота обладает значительным потенциалом роста - Saxo Bank

Цена золота обладает значительным потенциалом роста в случае, если мировая экономика не будет восстанавливаться так, как предполагалось, или если инфляция начнет превышать ожидания, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

"Золото в течение недели торговалось в диапазоне от $1795 до $1815 за унцию, в то время как поддерживающее падение доходности казначейских облигаций США имело ограниченное влияние, поскольку оно было вызвано очередным ослаблением рефляционной торговли после публикации протоколов заседания FOMC в середине июня. Другие металлы, такие как медь, серебро и платина, по всему миру, от США до Китая, боролись с политическими решениями, демонстрируя риски для экономик. А появление все новых вариантов COVID вызывает все больше сомнений в перспективах роста", - напоминает эксперт.

Тем не менее, пятничное взвешенное решение Народного банка Китая сократить на 0,5% норму резервных требований помогло снять некоторые опасения по поводу роста цен, а также смягчить доллар. Этот шаг поддержал небольшое восстановление меди, а серебро выросло после того, как в начале недели его относительная стоимость по отношению к золоту достигла 3-месячного минимума. Это произошло после того, как соотношение XAUXAG почти достигло 70 унций серебра на одну унцию золота, подчеркивает Хансен.

Эксперт банка считает, что за последний месяц авторитет золота как инструмента хеджирования от непредвиденных событий укрепился. После заседания FOMC в середине июня рынок все больше рассчитывает на умеренную инфляцию. Учитывая это, Хансен полагает, что у золота есть значительный потенциал роста, если мировая экономика не будет восстанавливаться так, как предполагалось, или если инфляция начнет превышать ожидания.

"Коррекция золота в прошлом месяце превысила ожидания, учитывая колебания курса доллара и доходности. Это помогло привлечь новые короткие продажи, которые вряд ли удастся сдержать, если только цена не сумеет восстановиться выше $1815 и, что более важно, $1834, 50%-ной коррекции июньской коррекции", - заключает стратег Saxo Bank.

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