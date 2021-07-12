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12 июля 2021 года 12:28
Рубль может укрепиться осенью до 72,5-73 руб./$1- Банк "Открытие"
Рубль может укрепиться осенью до 72,5-73 руб./$1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Осенью мы ожидаем возврат курс рубля в коридор 72,5-73 руб./$1, и 85,5-86 к евро. Текущее ослабление рубля во многом вызвано ожиданиями еще более сильного роста ключевой ставки на следующем заседании Банка России из-за продолжающегося ускорения годового темпа инфляции. Так, темп инфляции в июне вновь достиг высоких 0,7% м/м, годовой темп ускорился до 6,5 % г/г. И хотя более трети этого прироста пришлось на рост цен на путевки в Турцию и не вполне характерный для июня рост цен на плодоовощную продукцию, действие различных временных факторов сохраняется из месяца в месяц и может найти свое отражение в политике Банка России", - отмечает Петроневич. Кроме того, влияние на рынок, по мнению эксперта банка, оказывают "ножницы" экспортных пошлин, когда высокие интервенции Минфина, зависящие от цен на нефть месяц назад, наслаиваются на негативную конъюнктуру рынка. В этом случае интервенции остаются высокими, в то время как в отношении экспорта начинают преобладать более консервативные ожидания. "Мы полагаем, Банк России и Минфин не будут принимать дополнительные меры для укрепления рубля, поскольку рубль находится достаточно далеко от своих апрельских максимумов и пока не представляет угрозы для ускорения инфляции. С другой стороны, для Минфина более слабый рубль означает более высокие доходы, которые могут быть направлены на уменьшения дефицита бюджета", - резюмирует аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-АНАЛИТИКА
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