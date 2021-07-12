Сильная рыночная конъюнктура может обеспечить дивдоходность АЛРОСА на уровне 10% - "Инвестиционный банк Синара"

Сильная рыночная конъюнктура на алмазном рынке должна поддержать финансовые результаты "АЛРОСА" в этом году и обеспечить дивидендную доходности на уровне 10%, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Эксперты банка напоминают, что "АЛРОСА" сообщила в прошлую пятницу о росте общего объема продаж алмазов в июне на 12% м/м, до $410 млн, в т. ч., продажи алмазного сырья - на 8% м/м до $ 374 млн. При этом общий объем продаж примерно на 25% превысил их средний уровень за 3 года, предшествовавших COVID-19, что обусловлено как выросшими ценами, так и более качественным ассортиментом продукции. Компания также отметила, что запасы алмазного сырья относительно более низкого качества, накопившиеся в прошлом году, к началу 2К21 были полностью реализованы.

"Представленный компанией позитивный прогноз исходит того, что она ожидает продолжения роста цен из-за снизившихся запасов и стабильного спроса со стороны гранильной отрасли, - подчеркивает аналитик банка Дмитрий Смолин. - Компания считает, что рынок алмазного сырья вступил в длительную фазу дефицита предложения, и полагает, что риски существенного роста предложения ограничены. Более подробную информацию о ценах и объемах продаж "АЛРОСА" опубликует в следующую пятницу, 16 июля, в отчете о результатах операционной деятельности за 2К21. На наш взгляд, сильная рыночная конъюнктура на алмазном рынке должна поддержать финансовые результаты "Алроса" в этом году и обеспечить дивидендную доходности на уровне 10%. Это будет означать, что акции компании станут хорошей дивидендной бумагой в этом секторе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.