Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 до конца текущей недели - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 до конца текущей недели, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Разворот на рынке ЕМ валют соответствующим образом сказался и на настроениях в рубле, который укрепился на 0,6%. Помимо улучшения внешнего фона (доллар, нефть), заметны были и активизировавшиеся экспортеры в попытке зафиксировать более высокий курс доллара на фоне его резкого снижения. Чистый спекулятивный "лонг" в рубле к 6 июля, по данным CFTC, снизился с 23% до 19%, указывая на сохранение позитивного взгляда со стороны спекулянтов. Технически, важной остается зона 74,25-74,95, и выход из нее в ту или иную сторону может также повлиять на ближайшие перспективы. Фундаментально же пятничные данные по платежному балансу за 2К21 вновь подтвердили отсутствия каких-то рисков и угроз. С нашей точки зрения, пока рабочим на эту неделю остается диапазон 74-75 руб./$1", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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