Линкеры ОФЗ-ИН будут лучшей защитой от инфляции до конца года - "Фридом Финанс"

Линкеры ОФЗ-ИН будут лучшей защитой от инфляции до конца года, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Инфляционные ОФЗ вновь могут стать популярными. Крупный инвестбанк прогнозирует, что в июле ЦБ поднимет ставку сразу на 100 базисных пунктов. Мы полагаем, что такое решение вызвало бы кратковременный шок на рынке. В то же время очевидно, что повышение ставки неизбежно и оно, скорее всего, действительно будет в диапазоне 0,5-1,0 п.п. Даже в случае наиболее мягкого решения инвесторам лучше застраховаться от повышения ставки и последствий этого шага для фондового и валютного рынков", - отмечает эксперт.

На его взгляд, классические ОФЗ-ПД для этого подходят плохо. На горизонте свыше восьми лет кривая доходности превратилась почти в прямую. При этом ее длинный конец примерно на 1 п.п. выше текущего уровня инфляции, и, на наш взгляд, не отражает рисков. Наилучшей защитой в этих условиях могут стать валютные облигации и ОФЗ с переменной доходностью. На рынке сейчас два вида бумаг: ОФЗ-ПК, купон который привязан к ставке RUONIA, и ОФЗ-ИН, привязанные к инфляции. Межбанковская ставка сейчас примерно на 1,1 п.п. ниже инфляции, и, хотя она повысится вслед за ключевой, все же это недостаточно защищает инвестиции от инфляции, поскольку денежно-кредитная политика остается мягкой, полагает Ващенко.

"Кроме того, привязка идет со значительным лагом. Мы полагаем, что до конца года линкеры ОФЗ-ИН будут лучшей защитой от инфляции. На длительном горизонте они дают доходность более 2,5 п.п. сверх инфляции. Это сейчас больше, чем обеспечат классические "длинные" ОФЗ. На прошлой неделе наблюдалось увеличение объема в торгуемых выпусках, что может свидетельствовать об усилении интереса к ним", - заключает аналитик инвесткомпании.

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