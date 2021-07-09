"Финам" рекомендует покупать акции Visa с прогнозной ценой $282,7

"Финам" рекомендует покупать акции Visa Inc. с прогнозной ценой $282,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Игорь Додонов отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаги:

- Отчетность Visa за II квартал 2021 фингода была в целом неплохой. Компания сохранила очень высокую маржинальность и подтвердила свою способность генерировать большие денежные потоки. При этом долговая нагрузка компании остается на низком уровне.

- Глобальная экономика, как ожидается, заметно восстановится в 2021 году. На этом фоне следует ожидать и улучшения финпоказателей Visa.

- Объемы безналичных платежей в мире, по прогнозам, продолжат быстро расти в предстоящие годы, и Visa останется одним из главных бенефициаров данного тренда.

- Visa направляет значительные средства на выплату акционерам. И эта практика, вероятно, сохранится в будущем.

Visa является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей 15,4 тыс. финансовых учреждений.

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