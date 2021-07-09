Акции Северстали наиболее привлекательны для покупок среди производителей стали в РФ - BCS Express

Акции "Северстали" наиболее привлекательны для покупок среди компаний-производителей стали на российском фондовом рынке, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Котировки акций компаний металлургического сектора на российском фондовом рынке еще не успели оправиться после новостей о введении экспортной пошлины, как вновь оказались под давлением из-за ухудшения общерыночного сентимента. В то же время цены на металлы остаются высокими, что дает весомый повод ожидать двузначной дивидендной доходности в ближайший год. Среди производителей стали все бумаги могут быть рассмотрены к покупке, но наиболее привлекательно выглядят акции "Северстали". Даже в случае снижения цен на стальную продукцию на 10-15% бумаги компании сохранят потенциал для роста котировок в среднесрочной перспективе", - пишет аналитик инвесткомпании.

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