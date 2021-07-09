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09 июля 2021 года 14:59
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 4320-4360п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 4320-4360 пунктов, считают аналитики "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка скорректировался от исторического максимума, благодаря чему индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, но остается на стороне "быков". Обращаем внимание, что в области поддержки 4300 пунктов накануне покупатели вновь перехватили инициативу. Уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для восходящего движения", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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