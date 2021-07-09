Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 4320-4360п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 4320-4360 пунктов, считают аналитики "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка скорректировался от исторического максимума, благодаря чему индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, но остается на стороне "быков". Обращаем внимание, что в области поддержки 4300 пунктов накануне покупатели вновь перехватили инициативу. Уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для восходящего движения", - пишут эксперты инвесткомпании.

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