"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции UniCredit

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции UniCredit с прогнозной ценой 14 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня.

Как сообщили эксперты в своем аудиоподкасте, в сложных операционных условиях за последние несколько лет UniCredit решила свои основные проблемы: качество активов банка улучшилось быстрее, чем планировалось; удалось значительно снизить затраты.

Также аналитики отметили, что в ближайшие 2-3 года прибыль банка в большей степени будет зависеть от макроэкономических трендов и скорости восстановления экономик.

UniCredit - одна из крупнейших банковских групп Италии. Предлагает универсальные банковские услуги в Италии, Германии, Австрии, Центральной и Восточной Европе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.