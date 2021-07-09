"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR TCS Group с целью 7000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR TCS Group с целью 7000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,4%, стоп-приказ: 6500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль Тинькофф банка по РСБУ за пять месяцев текущего года составила 19,2 млрд рублей, увеличившись на 45,5% по сравнению с 13,2 млрд в предыдущем году. Чистый кредитный портфель увеличился на 50%, до 460 млрд рублей, констатируют эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. При покупке на 19% и выставлении стоп-заявки на уровне 6500 рублей риск на портфель составит 0,4%", - указывают аналитики.

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