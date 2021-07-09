Акции металлургических компаний остаются привлекательными для покупок - BCS GM

Акции металлургических компаний останутся привлекательными для инвестиций даже в случае продления введенной временной пошлины на экспорт металлов, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы не ожидаем существенного негативного влияния от временной 15%-ной пошлины на экспорт металлов на российские компании по ряду причин. На текущий момент оцениваем негатив на уровне 1-4% от рыночной капитализации для компаний сектора и, таким образом, считаем реакцию рынка на данную новость чрезмерной. Тем не менее допускаем, что пошлины могут быть продлены за горизонтом 2021 года в случае сохранения высоких цен. Однако акции металлургических компаний все равно останутся привлекательными для инвестиций", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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