Рубль будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 88-89 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 88-89 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"В ожидании повышения ключевой ставки курс рубля в теории должен укрепляться, но не в этот раз: иностранные экономики, по оценке рынка, чувствуют себя лучше. Прогноз на следующую неделю будет таким: доллар - в диапазоне 74-75 руб./$1, евро - в диапазоне 88-89 руб./EUR1", - указывает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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