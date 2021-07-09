Котировки нефти будут торговаться в диапазоне $70-75/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent в ближайшее время, скорее всего, будут торговаться в широком диапазоне $70-75 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent остаются ниже $75 за баррель, но падение пока притормозилось. Поддержку оказали неплохие данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Тем не менее по итогам недели цены на нефть покажут снижение. Да и в целом, пока нет понимания о дальнейших действиях ОПЕК+, сырье будет под давлением, отыгрывая риски неконтролируемого роста добычи. Мы полагаем, что котировки нефти марки Brent пока останутся в широком диапазоне $70-75 за баррель", - отмечают эксперты ПСБ.

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