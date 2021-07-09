Идея дня: покупка золота пока остается хорошим способом снизить риски - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка золота пока является определенной страховкой инвестиционного портфеля от негативного развития событий, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы считаем, что глобальный рост достигает своего пика, но текущая доходность 10-летних гособлигаций США на уровне 1,3% слишком низка и будет расти. В противном случае цены на золото могут обеспечить страховку портфелю. Риски для золота - штамм коронавируса "дельта" окажется под контролем и ожидания роста стабилизируются, а ФРС более агрессивно будет ужесточать политику", - отмечают эксперты.

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