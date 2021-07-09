Вероятно укрепление рубля к доллару на торгах в пятницу - Sber CIB

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару в пятницу на ожиданиях резкого повышения ставки Банка России, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Рынок ожидает, что на заседании 23 июля Банк России поднимет ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, что должно оказать поддержку российской валюте. Курс рубля в пятницу может вернуться к 74,5 руб./$1", - пишут эксперты.

Цена на нефть марки Brent в течение пятницы может подняться к уровню в $75,2 за баррель, полагают в инвестбанке.

Также аналитики отмечают, что на рынке рублёвого долга в последний рабочий день недели ожидается стабилизация.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.