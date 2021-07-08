Вероятно укрепление рубля до 72 руб./$1 к концу 3К21 - Sber CIB

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 72 руб./$1 к концу сентября текущего года, считают аналитики Sber CIB.

Американский доллар в третьем квартале 2021 года продолжит дорожать, так как риторика ФРС США только ужесточается, но курс рубля будут поддерживать повышение ставки ЦБ и сравнительно высокие цены на нефть, отмечают эксперты.

Плюсом для рубля, по мнению аналитиков инвестбанка, могут стать инвестиции в российскую экономику ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), которая превышает 7% ВВП. "Благодаря росту цен на нефть поступления в ФНБ стали больше. Поэтому российское правительство обсуждает сейчас увеличение ежегодных инвестиций с 300-400 млрд рублей до 600 млрд рублей. Если будет принято положительное решение, то рубль может укрепиться на 2% относительно доллара", - указывают в Sber CIB.

Среди факторов риска для рубля эксперты обращают внимание на неблагоприятные геополитические изменения и на более жёсткую позицию Федрезерва, если темпы инфляции в США будут выше и устойчивей, чем предполагалось.

Также аналитики Sber CIB отмечают, что в третьем квартале среди важных событий для российской валюты будут ежегодный симпозиум Федрезерва в Джексон-Хоуле и сентябрьские выборы в Госдуму.

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