"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth с прогнозной ценой $439,25

"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth Group с прогнозной ценой $439,25 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,24% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперт Артемий Шамшуков отмечает следующие важные моменты:

- UnitedHealth является одним из бенефициаров рекордных затрат США на здравоохранение.

- Компания показывает медленный, но верный рост метрик рентабельности.

- Важнейшие сегменты Medicare & Retirement и OptumInsight имеют высокий потенциал.

- UnitedHealth уже 11 лет повышает дивиденды. Учитывая низкую закредитованность и намерения менеджмента продолжать вознаграждать акционеров, можно рассчитывать на сохранение данной тенденции.

- Продолжение пандемии, регуляторные риски, а также уход квалифицированных кадров и кибератаки - основные риски, связанные с покупкой бумаг компании.

UnitedHealth Group - крупнейшая компания США в сфере медицинского страхования.

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