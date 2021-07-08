Акции Winnebago привлекательны для покупок в текущий момент - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Winnebago Industries в настоящее время привлекательны для покупок на ожиданиях роста спроса на автодома, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Прогнозная цена в перспективе 12 месяцев составляет $80 за бумагу, что дает потенциал роста порядка 20% от текущего уровня, указали эксперты в своем аудиоподкасте.

Также аналитики отметили следующие факторы в пользу своего мнения:

- Высокий спрос на дома на колесах является ключевым драйвером роста котировок. Согласно статистике американской ассоциации RVIA, более 10 млн людей впервые попробовали кемпинг в 2020 году и многие из них в результате решили приобрести себе собственный автодом, вызвав рекордный спрос.

- Драйвером роста цены акций могут стать потенциальное увеличение дивидендов и объявление об обратном выкупе акций.

- Бумаги недооценены относительно аналогов и исторической средней оценки.

Winnebago Industries - третий по объему продаж производитель кемперов и домов на колесах, основанный в 1958 году. Компания на протяжении нескольких лет демонстрирует опережающие темпы роста и активно увеличивает свои доли на рынках прицепов (12,5%) и автодомов (20%) как за счет органического роста, так и за счет поглощений других компаний.

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