ВЗГЛДЯ: Акции Sunrun привлекательны для долгосрочных покупок - "Фридом Финанс"

Акции Sunrun Inc. привлекательны для долгосрочных покупок с прогнозной ценой на уровне $71 за штуку благодаря сильным позициям компании в секторе и активной поддержке Байденом зеленой энергетики, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Как и большинство компаний сектора, Sunrun пока генерирует чистый убыток, однако ей удается постоянно наращивать обороты и расширять клиентскую базу. На текущий момент компания обслуживает около 550 тыс. домовладельцев, что как минимум вдвое превышает показатели ближайших конкурентов SunPower и Sunnova. Таким образом, в настоящее время Sunrun занимает лидирующие позиции в розничном сегменте солнечной энергетики США с долей рынка в 20%, - отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании Вадим Меркулов. - В 2020 году котировки бумаг эмитента показали пятикратный прирост. 8 января текущего года цена акций обновила максимум ($96,5), а затем скорректировались, что, впрочем, было частично отыграно на фоне перетока капитала в "бумаги роста". Несмотря на недавний скачок котировок, мы полагаем, что цена акций Sunrun продолжит рост в долгосрочной перспективе".

Эксперт приводит следующие инвестиционные тезисы:

- Согласно плану Байдена, американский энергетический сектор должен обеспечить нулевой углеродный выброс к 2035 году. Эта цель предполагает масштабный переход к альтернативным источникам энергии - солнцу и ветру. Sunrun, скорее всего, станет одним из бенефициаров этой программы. Еще одним преимуществом компании является тот факт, что она не только генерирует энергию, но и предоставляет решения для ее хранения (панели, батареи и т.д.). Как следствие, клиенты Sunrun не зависят от природных условий или перебоев в работе электростанций.

- Бизнес-модель компании ориентирована на розничных клиентов и их потребительские особенности. Так, домовладельцы не оплачивают установку солнечных панелей, а производят ежемесячные отчисления за их использование. Как следствие, Sunrun стремительно расширяет клиентскую базу за счет доступности предоставляемых услуг для розничных потребителей.

- Компания активно расширяет бизнес посредством сделок M&A. В прошлом году Sunrun купила своего основного конкурента Vivint Solar, что значительно увеличило ее клиентскую базу. Если компания продолжит экстенсивный захват рынка, это обусловит рост маржинальности и прибыльности ее бизнеса.

Улучшение этих показателей особенно важно на данном этапе развития отрасли, которая близка к насыщению, обращает внимание Меркулов.

Также эксперт отмечает, что лидирующее положение Sunrun позволяет компании получать преференции у организаций, занимающихся производством компонентов для сборки солнечных батарей. Этот фактор и наличие диверсифицированной базы поставщиков значительно снижается риски, связанные с возможным нарушением в цепочке поставок.

Sunrun Inc. - американский поставщик решений в области солнечной энергетики. Около 53% выручки компании обеспечивают платежи домовладельцев в рамках розничных многолетних соглашений. Оставшиеся 47% приходится на корпоративный сегмент.

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