Возможен переход к укреплению рубля в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Возможен переход к укреплению рубля по отношению к доллару в ближайшее время из-за чрезмерно негативной реакции валютного рынка на сложившуюся ситуацию, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Пара USD/RUB торгуется в четверг около 75,1 руб./$. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабели. На рубль продолжает негативно влиять слабое состояние спроса на риск на фоне ухудшения перспектив восстановления экономики. Продолжающееся падение нефтяных котировок также негативно для российских активов. Впрочем, поддержать рубль могут продажи валютной выручки фирмами-экспортерами в рамках подготовки к выплате дивидендов. В целом текущая ситуация на рынке видится чрезмерно негативной, и у USD/RUB есть потенциал к снижению", - отмечают аналитики банка.

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