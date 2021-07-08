ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 75 или 100 б.п. на заседании 23 июля - "Локо-Инвест"

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 75 или 100 б.п. по итогам заседания 23 июля 2021 года, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Высокие цифры инфляции сохранились в июне: ее годовой показатель вырос с 6% до 6,50% при более резком росте базовой компоненты с 6% до 6,55%. Наши сезонно скорректированные оценки указывают на ускорение с 0,61% до 0,71% м/м, что за 3 месяца в % г/г соответствует темпу в 7,60% против целевых 4%. Повышенной, несмотря на июльский рост тарифов, оказалась и недельная инфляция к 5 июля. На этом фоне и с учетом внешних рисков ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 75 или 100 б.п на заседании 23 июля. Будет это конечной точкой в цикле ужесточения политики или нас ждут более высокие уровни, однозначно сказать сложно. Но ЦБ, очевидно, играет на опережение", - пишет Полевой.

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