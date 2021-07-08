Рубль будет торговаться в июле преимущественно в диапазоне 71-75 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Пара USD/RUB, скорее всего, будет торговаться в июле преимущественно в диапазоне 71-75 руб./$1, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

Курс рубля на биржевых торгах в четверг превысил отметку 75 руб./$1, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

"Давление на российскую валюту оказали данные по инфляции. Она достигла 6,5% в июне, что является максимальным с 2017 года. Население увеличивает объемы кредитования, чувствуя тренд на ужесточение денежно-кредитной политики. Инвесторы перекладываются из рублевых ОФЗ (спрос на которые упал) в валютные облигации. Сезонный фактор оттока тоже влияет на курс, хотя и незначительно", - отмечает эксперт.

"Тем не менее мы не ожидаем дальнейшего ослабления рубля. Пара USD/RUB, вероятнее всего, в июле будет торговаться преимущественно в диапазоне 71-75 руб./$1. Факторы внутреннего спроса и перетока некоторой части инвесторов оказывают лишь временное и незначительное давление. После вероятного повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 6% интерес к ОФЗ постепенно восстановится. Инфляция, возможно, до конца года не опустится ниже 5%. Можно ожидать, что доходность 10-летних рублевых бумаг скоро окажется на уровне +1,0-1,5 п.п. к инфляции, что сделает их привлекательными и стимулирует спрос на ОФЗ", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

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