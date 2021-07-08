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08 июля 2021 года 12:02
"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции ВТБ и Магнита
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" бумаги банка ВТБ и "Магнита", сообщается в материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 10 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС", "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Энел Россия", Mail.ru Group, "Совкомфлот", "Полюс", АФК "Система", ВТБ и "Магнит". "По итогам прошедшего месяца акции "Газпром нефти" и "НОВАТЭКА" не только дошли до наших целевых уровней, но и преодолели их. На фоне положительной динамики цен на нефть и газ мы сохраняем акции в портфеле, подняв целевые ориентиры: "НОВАТЭК" - 1750 рублей, "Газпром нефть" - 467 рублей. Также из-за более низких цен на золото мы понижаем целевой ориентир по бумагам "Полюса" до 16000 рублей. Кроме того, мы включаем в портфель акции ВТБ с целевым ориентиром 0,066 рубля и акции "Магнита" с целью 6000 рублей. Остальные позиции остались без изменений.", - указывают в "КИТ Финанс Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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