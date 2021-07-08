"Финам" рекомендует покупать акции Сбербанка

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с прогнозными целями на конец текущего года на уровне 379,1 рубля и 341,2 рубля соответственно, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты Сбербанка за первое полугодие по РСБУ мы оцениваем как весьма уверенные. Банк показал неплохой рост по основным направлениям деятельности, чему в большой степени поспособствовали хорошие показатели розничного сегмента при достаточно стабильном качестве кредитного портфеля. Дополнительную поддержку прибыли оказало продолжающееся снижение объемов резервирования на возможные потери по кредитам. При этом мы рассчитываем, что финансовый отчет банка за второй квартал и первое полугодие по МСФО (29 июля) также окажется сильным", - отмечает эксперт Игорь Додонов.

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