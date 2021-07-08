Факторов для сильного ослабления рубля в настоящее время нет - "Локо-Инвест"

Факторов для сильного ослабления рубля в настоящее время нет, но волатильность будет высокой, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Снижение рубля к доллару продолжается в четверг утром на фоне негативного внешнего фона и, возможно, повышенной чувствительности спекулянтов к столь резкому движению в волатильности в период дивидендных выплат. Все это накладывается в моменте и на возросшие покупки валюты Минфином, что среднесрочно для рубля нейтрально, но краткосрочно может усиливать дисбалансы. Факторов для сильного ослабления рубля не видим, но волатильность будет высокой", - отмечает Полевой.

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