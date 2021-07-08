Коррекция вниз цены акций МТС даст интересные моменты для покупок - "Фридом Финанс"

Понижательная коррекция котировок акций "МТС" создаст интересные моменты для инвестиционных покупок бумаг компании, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Котировки акций компании опустились на минимум за полтора месяца на фоне закрытия дивидендного реестра. Рост выручки "МТС" по итогам года прогнозируется в пределах 5%. При этом ряд крупных банков подали иски против компании на сумму около 2 млрд руб. Если суд примет сторону истцов или будет достигнуто мировое соглашение, не исключены аналогичные процессы по заявлениям других крупных игроков финансового сектора, - пишет эксперт инвесткомпании. - На наш взгляд, даже при негативном для "МТС" развитии событий давление на свободный денежный поток компании, который оценивается в 44-72 млрд руб., будет незначительным. Дивиденды останутся на уровне 28 рублей на акцию. Мы допускаем краткосрочное влияние негативных технических факторов, но коррекция создаст интересные возможности для покупок с инвестиционными целями".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.