Индекс Мосбиржи будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3840-3940п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3840-3940 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в среду отступили от внутридневных максимумов, что подтверждает неуверенность покупателей и риски развития падения к поддержкам 3840 и 1630 пунктов соответственно с последующим их пробоем. Волатильность на мировых площадках сбивает в целом оптимистичный настрой российского рынка. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 3840-3940 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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