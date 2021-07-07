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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятно снижение цены энергетического угля на 10-15% к концу 2021г - Банк "Открытие"
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07 июля 2021 года 18:20

Вероятно снижение цены энергетического угля на 10-15% к концу 2021г - Банк "Открытие"

Вероятно снижение цены энергетического угля на 10-15% к концу текущего года в рамках коррекции на рынке, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

Котировки энергетического угля в Европе и Азии продолжили рост в июне-июле 2021 года и к 6 июля достигли максимальных значений c августа 2011 года, констатирует эксперт. Столь существенный прирост котировок (особенно в ЕС, где тема энергоперехода к низкоуглеродным и возобновляемым источникам энергии стала ключевой) сбивает с толку участников рынка и инвесторов, отмечает Каримов.

"Чтобы оценить дальнейшее развитие рынка, стоит взглянуть на причины текущего роста цен. По предварительным данным, объем мировой торговли энергетическим углем за первые 4 месяца 2021 года снизился относительно 2019 года и даже 2020 года на 9% и 4% соответственно. Следовательно, в основе роста котировок не лежит естественный процесс расширения рынка, который определяет долгосрочные тенденции для большинства сырьевых активов, - пишет аналитик. - На наш взгляд, основной причиной стремительного взлета котировок угля на протяжении всех шести месяцев 2021 года стали постоянно возникающие "шоки" предложения и спроса. Одна из главных их характеристик - слабая предсказуемость и, как следствие, значительное влияние на цены. В отношении рынка энергетического угля "шоки" проявлялись в неожиданных сбоях поставок и таких же неожиданных резких скачках спроса".

Подогревал интерес к росту спроса на уголь также и высокий уровень цен на газ, отмечает Каримов - с начала 2021 года он вырос вдвое в Европе на фоне низких запасов и холодной зимы. "В результате модели coal-to-gas switching, которые указывают на потенциальную экономическую выгоду от использования газа или угля в энергогенерации, отдавали предпочтение последнему. И если бы не квоты на выбросы CO2, которые также достигли исторических максимумов в 2021 году, текущий уровень потребления угля оказался бы значительно выше в ЕС", - пишет эксперт.

"Несмотря на то что "шоки" рынка энергетического угля оказали поддержку котировкам во всех ключевых регионах, их влияние в ближайшее время начнет снижаться. По нашим оценкам, локальный дефицит продолжит доминировать на рынке в течение июля и августа 2021 года, после чего следует ожидать заметной отрицательной коррекции цен. Ключевым фактором, определяющим перспективы балансировки рынка в следующие несколько месяцев, является скорость роста предложения угля в ответ на текущие высокие значения цен, - отмечает аналитик. - Предполагается, что окончание празднования 100-летия Коммунистической партии Китая может привести к постепенному снятию ограничений на работу угольных предприятий в стране, приводя к росту внутреннего производства. Более того, Индонезия, которая к концу июня практически полностью восстановилась от последствий наводнений в мае 2021 года, рассчитывает увеличить объем предложения в 2021 году на 14% г/г (до 625 млн тонн). Аналогичные признаки роста предложения угля фиксируются в Латинской Америке, США и Австралии. Тем не менее балансировка рынка не означает, что цены на уголь вернутся к своим значениям 2019 года или 2020 года. Наш прогноз предполагает, что коррекция на рынке ограничится снижением на 10-15% к концу текущего года. Поддержку спросу во второй половине 2021 года окажут сезонный рост потребления угля и накопление запасов перед отопительным сезоном".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-УГОЛЬ-ЦЕНЫ-АНАЛИТИКА


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