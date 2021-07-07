Ставка ЦБ РФ может подняться до 7% к концу 2021г - Альфа-банк

Ключевая ставка Банка России может быть повышена до 7% уже к концу текущего года, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Уровень помесячной инфляции в России восьмой месяц подряд остается повышенным, а инфляционные риски не снижаются. Быстрое восстановление сырьевых рынков, рост транспортных расходов и риски, связанные с ужесточением монетарной политики ФРС, сохраняют ожидания сильной импортируемой инфляции. Снижение безработицы в России до 4,9% в мае и ограничения на трансграничные поездки являются факторами внутренних инфляционных рисков. Мы меняем наш прогноз по повышению ключевой процентной ставки ЦБ на заседании 23 июля, ожидая теперь ее повышения на 75 б.п. (до 6,25%) против ранее ожидаемых +50 б.п. (до 6,0%). И теперь мы ожидаем, что ключевая ставка может достичь 7,0% к декабрю 2021 года, тогда как ранее мы ожидали, что это значение станет пиком в цикле повышения ставки и будет достигнуто только в 1П22", - пишет эксперт в обзоре.

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