Возможно снижение доходности евробондов Евроторга до 6,5-7% на среднесрочном горизонте - "Инвестиционный банк Синара"

Возможно снижение доходности еврооблигаций "Евроторга" до 6,5-7% годовых на среднесрочном горизонте, предполагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Еврооблигации "Евроторга" снизились на фоне распродажи суверенного долга после введения ЕС санкций в отношении Белоруссии, однако их реакция была менее значительной. В последние дни в бумагах "Евроторга" наметилось восстановление, в результате чего евробонды торгуются с отрицательным спредом относительно суверенных еврооблигаций. Мы не ожидаем значительно опережающего роста в бумагах "Евроторга", тем не менее считаем, что на среднесрочном горизонте с учетом стабилизации обстановки доходности могут опуститься до уровня 6,5-7% годовых", - отмечают эксперты.

"Евроторг" - крупнейшая розничная мультиформатная сеть продуктовых магазинов в Белоруссии с долей рынка порядка 19%.

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