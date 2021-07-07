"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует к покупке акции РусАла

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции "РусАла" в связи с высоким потенциалом роста котировок бумаг и ожидаемой доходностью более 30%.

Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие моменты:

- В ближайшее время "РусАл" может рассмотреть вопрос о выплате полугодовых дивидендов по требованию Sual Partners, второго по размеру акционера. Собрание пройдет 9 сентября, но совет директоров рассмотрит вопросы, связанные с дивидендами, 15 июля. Последний раз "РусАл" платил дивиденды за 2017 год.

- Цена на алюминий растет и достигла уже $2570 за тонну, приблизившись к максимальным мартовским значениям прошлого года.

- Прогнозная цена акций "РусАла", по расчетам аналитиков "ВТБ Капитала", составляет 64 рубля за штуку, потенциальная доходность - более 30%.

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