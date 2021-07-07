"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует обратить внимание на акции E.ON

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции E.ON. Потенциальная доходность по бумагам компании на горизонте 6 месяцев может составить порядка 18%, сообщили эксперты инвестиционной платформы в своем аудиоподкасте.

Прогноз прибыли до налоговых и процентных выплат (EBIT) на текущий год составляет около 4,1 млрд евро.

Менеджмент E.ON ожидает чистую прибыль за 2021 год на уровне 1,7-1,9 млрд евро.

Прибыль компании в сегменте "customer solutions" выросла практически в два раза, благодаря продажам газа в связи с погодными условиями. Рост выручки за 2020 год составил 48,6% г/г благодаря повышению цен на атомную электроэнергию, констатируют в "ВТБ Мои Инвестиции".

Инвестиционная программа компании в ближайшие годы будет сконцентрирована на вложениях в подключение потребителей к уже действующим сетям, отметили аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Германия к 2022 году уже полностью откажется от ядерных энергоблоков, и E.ON станет одним из бенефициаров данного перехода, обратили свое внимание эксперты в аудиоподкасте. Также было отмечено, что E.ON - лидер глобальной электроэнергетики в области ESG с рейтингом AA.

Руководство E.ON подчеркивает, что цели по росту дивидендов составляют 5% в год.

E.ON - поставщик энергии из возобновляемых источников. Компания строит энергетические сети, занимается распределением газа.

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