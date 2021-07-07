Настрой рынка акций США остается "бычьим" - ITI Capital

Настрой рынка акций США остается "бычьим", сообщается в комментарии ITI Capital.

"Инвесторы в среду ждут публикации протоколов июньского заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Как ожидается, они могут отражать консенсус управляющих регулятора, которые все еще считают, что экономике предстоит долгое восстановление, прежде чем начнется устойчивый рост. Тем не менее "бычий" настрой на фондовом рынке не меняется, так как ликвидность центрального банка и меры бюджетно-налогового стимулирования, прогресс с вакцинацией (50%+ взрослого населения в США, более 3 млрд по всему миру), возобновление экономической активности, превосходящая прогнозы прибыль компаний и огромный приток средств (оживление розничной торговли, выкупы акций) способствуют росту индексов", - отмечают эксперты.

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